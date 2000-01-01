Неонацисты сорвали фотовыставку о людях, переживших Холокост
Неонацисты в Швеции заблокировали вход на выставку портретов людей, выживших в Холокосте и запугали посетителей, уже просматривавших экспозицию, пишет в четверг The Times of Israel.
По данным издания, инцидент произошел во вторник в южном городе Висби, когда несколько человек из "Северного движения сопротивления" собрались возле здания, где проходит выставка "Исчезающие истории – передайте их дальше" Академии Рауля Валленберга и фотографа Санны Сьосвард.
В прошлом году запугивание со стороны "Северного движения сопротивления" привело к тому, что еврейская община на севере Швеции распалась, сославшись на проблемы безопасности.
Во время инцидента мужчины пытались заблокировать вход, но одна женщина прорвалась, и они последовали за ней внутрь. "Три нациста пошли за мной и также вошли в зал, – сказала она газете Expressen. – Внутри они кричали "Гребаные мифы". Полиция прибыла на место происшествия, но не арестовала неонацистов, которые покинули помещение".