04.07 21:15 MIGnews.com

В Чехии резко вырос процент антисемитов

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Антисемитизм в Чешской Республике достиг рекордных значений с момента развала СССР.Соответствующие цифры опубликованы в отчете Федерации еврейских общин Чехии.По данным организации, с 2015 по 2018 год в этот показатель вырос на 189%, достигнув 347 инцидентов в 2018 году по сравнению с 126 в 2015 году. Жертвы насилия не часто сообщают о таких инцидентах. Подобные цифры свидетельствуют, что соответствующая статистика – занижена.В отчете пояснили, что насильственные антисемитские инциденты в Чехии по-прежнему редки."В прошлом году зарегистрировано всего два случая физической агрессии, еще три случая – осквернение еврейской собственности с использованием антисемитских надписей и символов. Кроме того, было девять инцидентов, попавших в категорию угроз насилием, домогательств, запугивания, или оскорбления из-за принадлежности к Израилю", - отметили в организации.Отмечается, что самый сильный рост антисемитских настроений замечен именно в глобальной сети интернет. Количество антисемитских статей, постов в социальных сетях и комментариев в последние несколько лет резко увеличилось."В интернете зарегистрировано 92,8% от всех инцидентов. Такие сообщения замечены на сайтах крайне правых, а также в речах активистов, выступающих за снятие антироссийских санкций. Пропагандистские платформы и прокремлевские СМИ породили 36% инцидентов в 2018 году и являются серьезной идеологической основой для таких настроений в Чехии», - считают эксперты.По данным исследования, что в 64% случаев регистрировались ложные, вульгарные и стереотипные заявления о евреях. Например, весь весьма распространены теории заговора о "мировом еврейском заговоре", который якобы предполагает контроль над всеми средствами массовой информации, экономикой, правительствами и другими государственными институтами.Кроме того, отмечаются также и случаи нового типа антисемитизма, в которых евреев коллективно обвиняют в действиях Государства Израиль – такие инциденты составляют почти треть от общего числа.Самый большой всплеск антисемитизма отмечался в мае 2018 года, когда на настроения повлияли перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и последующие столкновения в Секторе Газа.Доклад опубликован почти через полгода после того, как нижняя палата парламента Чехии проголосовала за резолюцию, признающую определение антисемитизма, данное Международным союзом памяти жертв Холокоста.Несмотря на общее количество антисемитских инцидентов, которые в основном ограничиваются неадекватностью в интернете, Чехия остается самой безопасной страной для еврейской общины во всей Центральной и Западной Европе.