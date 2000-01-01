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Во время беспорядков в США пострадали около 280 журналистов 05.06 00:39   MIGnews.com

Во время беспорядков в США пострадали около 280 журналистов

Во время массовых протестов в США произошло около 280 нападений на журналистов.

За период с 26 мая по 3 июня зарегистрировано не менее 279 подобных инцидентов. В 45 случаях журналистов арестовывали, в 40 случаях повреждены оборудование или студии. Об этом сообщает портал U.S. Press Freedom Tracker.

Было зафиксировано 180 нападений, из них 149 - со стороны полиции. Портал насчитал 67 случаев применения физической силы, из них 42 со стороны полиции, 23 случая нападения со слезоточивым газом, 69 - с использованием резиновых пуль и других выстреливаемых средств.


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