05.06 00:39 MIGnews.com

Во время беспорядков в США пострадали около 280 журналистов

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Во время массовых протестов в США произошло около 280 нападений на журналистов.За период с 26 мая по 3 июня зарегистрировано не менее 279 подобных инцидентов. В 45 случаях журналистов арестовывали, в 40 случаях повреждены оборудование или студии. Об этом сообщает портал U.S. Press Freedom Tracker.Было зафиксировано 180 нападений, из них 149 - со стороны полиции. Портал насчитал 67 случаев применения физической силы, из них 42 со стороны полиции, 23 случая нападения со слезоточивым газом, 69 - с использованием резиновых пуль и других выстреливаемых средств.