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ХАМАС благодарит Иран за ракеты для обстрела Израиля 04.06 15:55   MIGnews.com

ХАМАС благодарит Иран за ракеты для обстрела Израиля

Лидер ХАМАС в Газе поблагодарил иранский режим в четверг за отправку оружия, используемого исламистской террористической организацией для нападения на Израиль.

«Иран предоставил нам ракеты, и мы удивили мир, когда наше сопротивление нацелилось на Беэр-Шеву», - сказал Яхья Синвар, имея в виду последнюю эскалацию на границе с Газой, в течение которой террористические группы в Газе выпустили почти 700 ракет по еврейскому государству. Также он подчеркнул, что «если бы не помощь Ирана, сопротивление в Палестине не обладало бы своими нынешними возможностями».

Затем лидер ХАМАС предупредил, что, если Израиль начнет еще одну операцию против этой группировки, которая контролирует Газу, террористы поразят Тель-Авив и другие города вдвое большим количеством ракет.

Столкновения в начале мая стали одиннадцатым случаем эскалации в Газе за последний год, на который Израиль отреагировал и продолжает реагировать с огромной сдержанностью. По сообщениям в иностранной прессе, ранее в этом месяце Израиль и ХАМАС договорились о шестимесячном прекращении огня.


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