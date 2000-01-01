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Иордания осуждает Израиль за молитвы на Храмовой горе | Фото:04.04 10:27   MIGnews.com

Иордания осуждает Израиль за молитвы на Храмовой горе

Правительство Иордании официально обратилось в Министерство иностранных дел Израиля с жалобой на недавнее решение суда, которым евреям было разрешено молиться у священных ворот, ведущих на Храмовую гору.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel.

Согласно документу, который получил МИД Израиля, Иордания обвиняет Еврейское Государство в нарушении статуса-кво и в провокационных действиях, которые вредят отношениям соседствующих стран.

В документе также упоминается соглашение, которое было заключено Иерусалимом и Амманом и по условиям которого евреям разрешается посещать Храмовую гору, но не молиться здесь.

В свою очередь представлявший в суде интересы арестованных, известный израильский адвокат Итамар Бен Гвир отметил, что "очень грустно, что мы должны были проводить разбирательство о праве евреев молиться в Старом городе Иерусалима, но я рад, что его честь судья Хербст направил недвусмысленное сообщение полиции".

"Первоначально полиция утверждала о том, что евреям запрещено молиться на Храмовой горе, а сегодня запретительный метод распространился на входы на Храмовую гору, т.е. на территорию Старого города, потому что это, видите ли, также может разозлить арабов", - сказал Гвир.

По его словам "нет предела наглости, пронизывающей "жалобу" Иордании". "Я надеюсь, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызовет посла Иордании в Израиле, устроив ему суровый выговор, в ходе которого разъяснит ему, что суды в Израиле – независимые, и не работают для иорданцев, а сам Иерусалим был освобожден государством Израиль 50 лет назад, и евреи могут молиться повсюду в нашей святой столице", - подчеркнул адвокат в своем заявлении.

Он добавил, что иорданцы считают, что Израиль не является независимым государством, однако "пришло время правительству в Иерусалиме разъяснить иорданцам, что должно было быть им хорошо и давно известно: Израиль является сувереном в Иерусалиме!".

Напомним, в прошлом месяце израильский суд отклонил требование полиции навсегда запретить посещение Храмовой горы трем 14-летним девочкам-еврейкам, арестованным за совершение религиозных ритуалов у охраняемых ворот. Свое решение суд мотивировал тем, что в демократических странах не принято арестовывать граждан только за то, что они захотели помолиться в месте, в котором разрешается молиться другим.
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