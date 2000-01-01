04.03 19:38 MIGnews.com

Араб, который совершил наезд в Акко, вез беременную жену

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Адвокат водителя, совершившего наезд на полицейских и военнослужащих в Акко, Адель Дабах заявил журналистам, что речь идет о дорожной аварии, а не о теракте на националистической почве, как предполагают в полиции.Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Ynet."Речь идет об абсолютно законопослушном гражданине, у которого есть работа, он не состоит и не связан ни с какой политической или иной организацией. Он сопровождал беременную жену на обследование. Это первая беременность его супруги. Насколько логично выглядит, что человек решит совершить теракт и подвергнуть опасности жизнь жены и будущего ребенка?", - говорит адвокат."Мы видели множество сообщений о произошедшем, которые противоречат друг другу. Одно нам совершенно ясно, что нет никакой разницы между этим происшествием и любым другим ДТП", - добавил Дабах.Напомним, в результате двух наездов в Акко легко травмировано три человека: двое израильских военнослужащих и один полицейский.Первый инцидент произошел на улице Йосафат, рядом с городским рынком.Сначала внедорожник сбил полицейского, после чего продолжил движение и в районе железнодорожной станции совершил наезд на двух военнослужащих, один из которых успел открыть по водителю огонь.В результате происшествия водитель получил тяжелые ранения.По заявлению полиции, в ходе первоначального расследования были получены доказательства того, что водитель действовал из националистических убеждений. Наезд был умышленным.