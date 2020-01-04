04.01 18:37 MIGnews.com

Трагедия в Тель-Авиве: двое скончались в затопленном лифте

ההצפה במעלית בתל אביב | רונן מכתייב, מפקד מחוז דן של כבאות והצלה: "בבדיקה ראשונית שעשינו בזירה, ככל הנראה מדובר בזוג שרצו להגיע אל רכבם וכתוצאה מקצר חשמלי ושטף של מים שירד לחניון, המעלית ננעלה. כתוצאה מכך, השניים מצאו עצמם במעלית" @D0ronhe pic.twitter.com/KmoDf2ufK8 — חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020

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12-й канал израильского ТВ сообщает, что в результате затопления лифта на подземной стоянке в жилом доме на улице Надав в квартале Ха Тиква погибли два человека.Жертвы, мужчина 35 лет и женщина 30 лет, были эвакуированы в критическом состоянии в больницу и скончались там.Соседи услышали , как стучат в дверь затопленного на подземном этаже лифта и вызвали спасателей.Операцией руководил командир пожарных Тель-Авива.Для спасения людей в лифте спасатели отпилили крышу лифта. Одновременно, два аквалангиста пытались открыть дверь лифта специальным ключом.Сначала обнаружили 35-летнего мужчину. Его эвакуировали в больницу тель Ха Шомер. Он скончался там. Затем, после продолжительных поисков обнаружили 30-летнюю женщину. Ее эвакуировали в больницу Ихилов. Она скончалась в больнице.Даниэль Лутин, находившийся в доме, сообщил: "В 12:35 жители здания начали выводить машины с подземной парковки, после того, как началось затопление. Мы позвонили в полицию - никто не отвечал. Только через час с балкона мы привлекли внимание работника мэрии. После этого приехали пожарные и позвонила полиция.Лутин говорит, что аквалангисты грелись в его квартире и говорили, что среди прочего, спасатели намеревались откачать воду со стоянки.Представитель полиции округа Дан Йоси Дикло заявил: “Команды были вызваны в данный район в связи с рутинным наводнением. В 01:20 было установлено, что речь идет о сложном инциденте с серьезными опасениями за жизнь лиц, блокированных в лифте. Во время спасательной операции были совершены сложные погружения в условиях нулевой видимости в шахте лифта”.Мэрия Тель-Авива сообщила о том, что за несколько часов в городе выпало 74 мм осадков. В заявлении мэрии говорится: Драматические дожди, вроде того, что мы пережили сегодня, интенсифицировались в последние годы в результате климатического изменения. Сотни городов по всему миру столкнулись с подобным вызовом. Муниципалитет готовился к такому сценарию. Представители различных муниципальных служб были немедленно переброшены в пострадавшие районы с тем, чтобы как можно быстрее вернуть город в нормальный ритм жизни. В дополнение к этому, для пострадавших жителей открыты несколько муниципальных центров, где им предоставят помощь. Любой резидент города, нуждающийся в помощи в связи с затоплением, может звонить по телефону 106, который координирует оказание помощи всем нуждающимся”.В заявлении также говорится: “Важно подчеркнуть, что муниципалитет каждый год готовится к зиме и делает главный упор на предотвращение затоплений во время сезона дождей”.