03.12 19:50 MIGnews.com

Серийную педофилку Лейфер проверят психиатры

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Верховный суд Израиля издала судебный указ о необходимости психиатрической экспертизы предполагаемой серийной педофилке Малке Лейфер.Экспертизу должна провести специализированная группа психиатров.Согласно постановлению, комиссия определит, симулировала ли женщина психическое заболевание, чтобы избежать экстрадиции в Австралию. Этот вердикт отклоняет апелляцию ее адвокатов против решения нижестоящего суда.В среду, 4 декабря, Лейфер пройдет экспертизу, результаты который необходимо будет предоставить до 10 декабря.