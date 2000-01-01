Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Серийную педофилку Лейфер проверят психиатры | Фото:03.12 19:50   MIGnews.com

Серийную педофилку Лейфер проверят психиатры

Верховный суд Израиля издала судебный указ о необходимости психиатрической экспертизы предполагаемой серийной педофилке Малке Лейфер.

Экспертизу должна провести специализированная группа психиатров.

Согласно постановлению, комиссия определит, симулировала ли женщина психическое заболевание, чтобы избежать экстрадиции в Австралию. Этот вердикт отклоняет апелляцию ее адвокатов против решения нижестоящего суда.

В среду, 4 декабря, Лейфер пройдет экспертизу, результаты который необходимо будет предоставить до 10 декабря.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:12
Сексуальней и на каблуках:Асмус рассказала о съемках в клипе  
19:22
Либерман: между выборами и узким правительством
18:53
Джонсон увеличит тюремные сроки после теракта в Лондоне
18:30
В Голливуде снимут фильм о WeWork и Ноймане
18:10
ПА и ОАЭ готовы к примирению
17:53
Хью Грант: Борис Джонсон – Пиноккио, его нужно остановить
17:30
Убийцам ребенка в Киеве вручили подозрение
17:08
Новый еврейский квартал в Хевроне: реакция Иордании
16:54
Закон об ограничении "налички": скоро полетят головы
16:30
Командующий SDF сделал заявление на русском языке
16:12
Россия и Турция рассматривают новую сделку по ЗРК S-400
15:55
Дипломатический скандал: Дери готовит "наказание" Иордании
15:32
Образование в Израиле сползло до уровня ниже среднего
14:50
Последний шанс: Нетаниягу и Ганц проведут переговоры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus