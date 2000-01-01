03.04 16:57 MIGnews.com

В Литве запретят книги о причастности литовцев к Холокосту

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Парламент Литвы готовится к голосованию по лоббируемому правительством законопроекту, который вводит запрет на продажу материалов "искажающих исторические факты" о литовцах.Представленная 2 апреля местным министром экономики Виргиниюсом Синкявичюсом инициатива считается ответом правительства на опубликованную в 2016 году книгу о Холокосте "Наши люди" (Musiskiai), которая вызвала жаркие общественные дебаты из-за затрагивания табуированных тем коллаборационизма литовцев с нацистами и их причастности к геноциду евреев.Данный законопроект является поправкой к Закону о защите прав потребителей и уже спровоцировал осуждение как внутри, так и за границами Литвы. Критики апеллируют к тому, что он ограничивает свободу слова и обсуждения Холокоста. Напомним, что за период Второй мировой войны были уничтожены порядка 90% литовских евреев.Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, историк и соавтор "Наших людей" Эфраим Зурофф считает подобный законопроект даже более вопиющим и несправедливым, чем одиозный "закон о Холокосте" в Польше и аналогичные инициативы в других странах бывшего Советского Союза - Украине и Латвии.Стоит отметить, что на прошлой неделе в New York Times вышла статья, автор которой утверждает об умышленном преуменьшении количества убитых евреев в вильнюсском Музее жертв геноцида, где до 2011 года не упоминалось о 200 тысячах литовских евреев, которые были убиты нацистами и их пособниками.