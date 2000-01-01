03.03 09:52 MIGnews.com

Последствия Пурима: 53 пострадавших, 11 задержанных

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Более 50 тысяч человек приняли участие в праздновании Пурима на площади ха-Медина в Тель-Авиве. Мероприятие состоялась в пятницу, 2 марта, за порядком и соблюдением техники безопасности которого следили сотни сотрудников полиции.Об этом сообщают израильские СМИ.Празднование в центре города продлилось шесть часов. В район, где проходило мероприятие не допускались электрические велосипеды, туда нельзя было пройти с животными, со стеклянной тарой и с пенными аэрозолями.Во время гуляний 53 человека почувствовали себя плохо. Отмечается, что одни злоупотребили алкоголем, а другие получили тепловой удар. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.Однако в итоге 10 человек были госпитализированы в клинику "Ихилов".Также полиция задержала 11 человек. Из них пятеро были арестованы за употребление и распространение наркотических веществ, 6 – за продажу спиртного несовершеннолетним.