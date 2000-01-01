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Первая химическая атака в Мосуле: 12 пострадавших | Фото: Thinkstock04.03 07:19   MIGnews.com

Первая химическая атака в Мосуле: 12 пострадавших

12 жителей пострадали в Мосуле в результате первой атаки химическим оружием в бою за цитадель.

Врачи из Международного комитета Красного Креста (МККК), базирующегося в соседнем Эрбиле, подтвердили BBC News произошедшее.

11-летний мальчик получил серьезные проблемы с дыханием и кожей. Также в результате химической атаки пострадал месячный ребенок.

Врач МККК сообщили, что вещество, используемое, до сих пор было неизвестно, но в настоящее время рассматривается в качестве химического нападения.

Травмы были вызваны, по-видимому, в ходе двух отдельных инцидентов, когда минометный огонь был открыт по домам в восточном Мосуле, и пострадавшие жаловались на неприятный запах химических веществ.

Симптомы жертв указывают на воздействие "химического агента", сказал директор МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини. Среди симптомов встречаются волдыри, покраснение в глазах, раздражение, рвота и кашель.

Применение химического оружия в соответствии с международным законодательством запрещено, добавил он.

Пока не известно, кто виноват в нападении, но предполагается, что за химической атакой стоят боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

ISIS уже давно подозревается в изготовлении и использования сырого химического оружия на территории, которую группировка контролирует в Ираке и соседней Сирии.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что было известно о случае и сотрудничает с МККК, чтобы подготовиться к дальнейшим действиям.
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