03.03 12:53 MIGnews.com

Боевики ISIS свободно гуляют по Антверпену

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Боевики террористической организации ISIS опубликовали достаточно тревожное видео, которое свидетельствует о том, что даже многочисленные полицейские облавы на террористические ячейки в не помогли Бельгии окончательно избавиться от джихадистской угрозы.Так, недавно на форумах исламистов был опубликован ролик, на котором один из сторонников "Исламского государства" спокойно разгуливает по железнодорожному вокзалу Антверпена, снимая это на видео. В руках мужчина сжимает листок с символикой ISIS и надписью по-английски "Мы все еще здесь". На фоне играет мусульманская мелодия.Эксперты проводят параллели между этим роликом и аналогичным, которое было снято накануне новогоднего расстрела в ночном клубе Reina в турецкой столице, жертвами которого стали 39 отдыхавших, включая 19-летнюю израильтянку."В начале видео они демонстрируют нам, где они находятся. Они не сообщают пункт своего назначения, но говорят: смотрите, мы здесь и мы будем атаковать. Это же случилось и в прошлом, когда накануне атаки также было опубликовано видео. Я считаю эту угрозу правдоподобной", - говорит бывший начальник контртеррористического подразделения полиции Турции Ахмед Яйла.Яйла обращает внимание на то, что на обоих видеозаписях используется одинаковая фоновая музыка.