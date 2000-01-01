Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Мосул. Детям отрубили руки за отказ казнить `врагов ISIS` 03.02 17:39   MIGnews.com

Мосул. Детям отрубили руки за отказ казнить "врагов ISIS"

О новых зверствах боевиков передает издание Daily Mail – в иракском Мосуле боевики отрубили руки двум мальчикам 10 и 12 лет. Такое наказание последовало после того, как они отказались публично казнить двух пленников террористической группировки "Исламское государство" на глазах своих родных.

Инцидент произошел на западе города, где террористы организовали детский лагерь для подготовки так называемых "львят шариата" – юных джихадистов, воспитываемых в условиях строгого соблюдения исламистских норм и преданности джихадистской организации.

Издание отмечает, что террористы специально с малых лет растят религиозных фанатиков, обучая их тактике боя для борьбы с продвижением иракских войск.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:00
В Германии задержали предполагаемого террориста из Румынии
17:58
Трамп ввел новые санкции против Ирана
17:05
МИД: Строительство поселений - не препятствие миру
16:57
Трамп назвал Шварценеггера плохим губернатором и телеведущим
16:37
Баронесса-антисемитка обвиняет евреев в росте юдофобии
15:59
Гремучая находка: Семейство жило по соседству с 24 змеями  
15:39
Взрыв автомобиля в Холоне: есть раненые (обновлено)
15:28
Данон: рано говорить об отношении Трампа к поселениям
15:10
Добавьте раввину зарплату
15:10
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Porter
14:40
У Израиля козырь - брат лидера ХАМАСа
14:19
Мицпе-Рамон: турист сорвался со скалы и разбился насмерть
14:05
Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом
13:51
Украинский велогонщик разбил лицо лидеру "Тур Дубая"  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus