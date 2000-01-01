03.02 17:39 MIGnews.com

Мосул. Детям отрубили руки за отказ казнить "врагов ISIS"

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О новых зверствах боевиков передает издание Daily Mail – в иракском Мосуле боевики отрубили руки двум мальчикам 10 и 12 лет. Такое наказание последовало после того, как они отказались публично казнить двух пленников террористической группировки "Исламское государство" на глазах своих родных.Инцидент произошел на западе города, где террористы организовали детский лагерь для подготовки так называемых "львят шариата" – юных джихадистов, воспитываемых в условиях строгого соблюдения исламистских норм и преданности джихадистской организации.Издание отмечает, что террористы специально с малых лет растят религиозных фанатиков, обучая их тактике боя для борьбы с продвижением иракских войск.