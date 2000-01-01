The National Interest: армия ФРГ умирает?

Ситуация с готовностью вертолетов Tiger Вооруженных сил Германии катастрофическая. Только 20 вертолетов из 152 пригодны к полетам.
Как заявил представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер, допускать такое состояние вертолетов безответственно. При этом ответственность за происходящее лежит в том числе на ВС ФРГ, пишет The National Interest.
В частности, в эксплуатационной готовности находятся восемь вертолетов Tiger из 53. Что касается транспортных вертолетов NH90, то из 99 штук готовы всего 12.