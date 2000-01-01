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СМИ: Один из главарей ИГ проник в Европу с 400 террористами | Фото: Thinkstock03.01 21:13   MIGnews.com

СМИ: Один из главарей ИГ проник в Европу с 400 террористами

Из Сирии в Европу под видом беженцев проникла группа боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России), пишет Daily Mail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

По данным издания, возглавляет отряд из 400 боевиков один из высокопоставленных командиров ИГ, 27-летний уроженец Македонии Лавдрим Мухаджери. Балканские СМИ называют его косовским Джихади Джоном, он также известен под именем Абу Абдулла аль-Косова.

Среди возможных целей джихадистов называются ряд госучреждений в Косово и сербские православные церкви.

По данным итальянских разведслужб, террористы массово прибывают в Европу и на Балканы, причем многим из них удается проскользнуть через границы незамеченными.
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