СМИ: Один из главарей ИГ проник в Европу с 400 террористами
Из Сирии в Европу под видом беженцев проникла группа боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России), пишет Daily Mail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.
По данным издания, возглавляет отряд из 400 боевиков один из высокопоставленных командиров ИГ, 27-летний уроженец Македонии Лавдрим Мухаджери. Балканские СМИ называют его косовским Джихади Джоном, он также известен под именем Абу Абдулла аль-Косова.
Среди возможных целей джихадистов называются ряд госучреждений в Косово и сербские православные церкви.
По данным итальянских разведслужб, террористы массово прибывают в Европу и на Балканы, причем многим из них удается проскользнуть через границы незамеченными.