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скриншот с видео 03.01 16:45   MIGnews.com

Гражданин Киргизии не причастен к теракту в Стамбуле

Киргизия опровергает, что ее гражданин причастен к теракту в Стамбуле. Фотография паспорта гражданина республики Лакхе Машрапова была распространена в турецких СМИ и он был обвинен в совершении нападения в стамбульском клубе.

В киргизском Государственном комитете национальной безопасности заявили, что Машрапов был допрошен сразу по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается, передает Интерфакс.

Как отметил официальный представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов, представители ведомства находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами.
Начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область, юг Киргизии) Башкур Абдыкалыков, со своей стороны, сообщил, что Машрапов оказался похож на фоторобот разыскиваемого террориста.

Машрапов рассказал, что в аэропорту Стамбула его сняли с самолета и допросили правоохранительные органы Турции. Они убедились в его непричастности к теракту и отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час.

Машрапов – уроженец города Кара-Суу. Он прилетел из Турции в Бишкек 3 декабря в 7 часов утра по местному времени (04:00 по московскому). Затем он вылетел в Ош.

Правоохранительные органы Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из стран Средней Азии — Узбекистана либо Киргизии, сообщает турецкая газета "Хюрриет".

В МИД Киргизии проверяют эту информацию. Однако причастность к теракту киргизского гражданина считают маловероятной. Представители киргизского посольства в Анкаре отправили официальный запрос властям и правоохранительным органам Турции.

В новогоднюю ночь совершено нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.
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