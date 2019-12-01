Дания достраивает ограждение на границе с ФРГ

Дания завершает строительство спорного ограждения вдоль границы с Германией, стремясь защитить свою свиноводческую промышленность от диких кабанов, которые, по мнению чиновников, могут переносить африканскую чуму свиней.
Критики говорят, что установка забора – это пустая трата денег и не поможет решить проблему, которой на самом деле не существует. Защитники окружающей среды выразили обеспокоенность по поводу влияния заграждения на экосистему. Мол, строительство забора нарушит миграцию диких животных и птиц, некоторые из которых защищены законодательством Дании и ЕС.
Забор не установлен на дорогах и железной дороге на границе, что оставляет в нем десятки прорех, через которые дикие кабаны все равно смогут проходить, пишет TellerReport.
Критики говорят, что самый большой риск распространения чумы свиней исходит не от кабанов, пересекающих границу, а от грузовиков, перевозящих зараженных свиней или распространяющих зараженные корма.
Ограждение также является важным символом для ультраправых Дании, которые стремятся к жестким границам и сдерживанию мигрантов.