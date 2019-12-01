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Дания достраивает ограждение на границе с ФРГ 02.12 23:52   MIGnews.com

Дания достраивает ограждение на границе с ФРГ

Дания завершает строительство спорного ограждения вдоль границы с Германией, стремясь защитить свою свиноводческую промышленность от диких кабанов, которые, по мнению чиновников, могут переносить африканскую чуму свиней.

Критики говорят, что установка забора – это пустая трата денег и не поможет решить проблему, которой на самом деле не существует. Защитники окружающей среды выразили обеспокоенность по поводу влияния заграждения на экосистему. Мол, строительство забора нарушит миграцию диких животных и птиц, некоторые из которых защищены законодательством Дании и ЕС.

Забор не установлен на дорогах и железной дороге на границе, что оставляет в нем десятки прорех, через которые дикие кабаны все равно смогут проходить, пишет TellerReport.

Критики говорят, что самый большой риск распространения чумы свиней исходит не от кабанов, пересекающих границу, а от грузовиков, перевозящих зараженных свиней или распространяющих зараженные корма.

Ограждение также является важным символом для ультраправых Дании, которые стремятся к жестким границам и сдерживанию мигрантов.


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