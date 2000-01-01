02.10 21:32 MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал трех арабов, прорвавшихся через границу

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ЦАХАЛ сообщает, что были арестованы трое палестинцев, которые прорвались через забор безопасности и проникли на юг Израиля из Газы. При обыске у них не было найдено оружия.Подозреваемые были задержаны возле израильской общины Киссуфим, к востоку от южной Газы."Солдаты ЦАХАЛа, которых вызывали в этот район, установили периметр, обыскали этот район и арестовали подозреваемых", - говорится в заявлении. Они были переданы службе безопасности "Шин Бет" для допроса.