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ЦАХАЛ арестовал трех арабов, прорвавшихся через границу | Фото:02.10 21:32   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал трех арабов, прорвавшихся через границу

ЦАХАЛ сообщает, что были арестованы трое палестинцев, которые прорвались через забор безопасности и проникли на юг Израиля из Газы. При обыске у них не было найдено оружия.

Подозреваемые были задержаны возле израильской общины Киссуфим, к востоку от южной Газы.

"Солдаты ЦАХАЛа, которых вызывали в этот район, установили периметр, обыскали этот район и арестовали подозреваемых", - говорится в заявлении. Они были переданы службе безопасности "Шин Бет" для допроса.


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