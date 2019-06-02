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Самолеты и вертолеты ЦАХАЛа атаковали в районе Дамаска 02.06 06:30   MIGnews.com

Самолеты и вертолеты ЦАХАЛа атаковали в районе Дамаска

12-й канал израильского ТВ, со ссылкой на иностранные СМИ, сообщает о том, что в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот с сирийской территории ЦАХАЛ ночью 2 июня нанес удары по Сирии.

ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии к югу от Дамаска. Среди атакованных целей - артиллерийские батареи и базы ПВО.





Самолеты и вертолеты ЦАХАЛа атаковали две артиллерийские батареи и несколько наблюдательных постов в районе Голанских высот. Также была атакована батарея зенитных ракет СА-2. В ходе ударов по сирийской территории была активирована система израильской ПРО. На территории Израиля падения ракет не зарегистрировано.

Сирийское телевидение сообщает о серии взрывов в районе Дамаска. По сирийской информации, убиты три сирийских солдата, семь ранены.

Сирия была атакована после того, как вечером 1 июня были выпущены две ракеты по наблюдательному посту ЦАХАЛа на горе Хеормон. Ракеты были запущены из пригорода Дамаска. Речь не идет о ракетах типа “Град” сообщает 12-й канал. ЦАХАЛ изучает места падения ракет с тем, чтобы установить характер атаки и ее цели.


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