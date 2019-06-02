02.06 06:30 MIGnews.com

Самолеты и вертолеты ЦАХАЛа атаковали в районе Дамаска

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف ميليشيات بشار الاسد في دمشق وهو يرد بقصف السوريين في خان شيخون بقنابل الفوسفور الحارقة والمحرمة دوليا بريف ادلب الان.."هذا السافل كالصرصار امام اسياده الصهاينة واسد على العزل من السوريين pic.twitter.com/BQIIKt9jCf — اخبار الفوز (@alfouznews) June 2, 2019

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