03.06 01:30 MIGnews.com

Ирландия: к 5 годам тюрьмы приговорен антисемит из Голландии

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Гражданин Голландии, проживающий в Ирландии, был приговорен к 5 годам тюремного заключения после того, как он угрожал своим 2 французским соседям, восхваляя террористическую группировку "Исламское Государство", также известную как ISIS, и заявив, что он бы обезглавил евреев.40-летний Шмаэль Хейроуч был приговорен уголовным судом округа Корк, признавшим его виновным в угрозе убийства или нанесении серьезного вреда, как сообщает Irish Independent.У Хейроуч в Голландии была диагностирована шизофрения. Однако судья Шон О'Доннабхайн назвал его угрозы серьезным вопросом и отметил, что общество имеет право на защиту. Согласно сообщению, Хейроуч отказался от психиатрической помощи.Хейроуч также высоко оценил террористические нападения боевиков ISIS во Франции и сказал, что те, кто совершил нападения, "получат билет первого класса" в рай. Во время его ареста он сказал офицерам, что у него есть меч, которым он отрезал бы головы евреев.Соседи также сказали суду, что Хейроуч назвал их сионистами и сказал, что все сионисты должны "перерезать себе горло".