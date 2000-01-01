Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ирландия: к 5 годам тюрьмы приговорен антисемит из Голландии | Фото: Thinkstock03.06 01:30   MIGnews.com

Ирландия: к 5 годам тюрьмы приговорен антисемит из Голландии

Гражданин Голландии, проживающий в Ирландии, был приговорен к 5 годам тюремного заключения после того, как он угрожал своим 2 французским соседям, восхваляя террористическую группировку "Исламское Государство", также известную как ISIS, и заявив, что он бы обезглавил евреев.

40-летний Шмаэль Хейроуч был приговорен уголовным судом округа Корк, признавшим его виновным в угрозе убийства или нанесении серьезного вреда, как сообщает Irish Independent.

У Хейроуч в Голландии была диагностирована шизофрения. Однако судья Шон О'Доннабхайн назвал его угрозы серьезным вопросом и отметил, что общество имеет право на защиту. Согласно сообщению, Хейроуч отказался от психиатрической помощи.

Хейроуч также высоко оценил террористические нападения боевиков ISIS во Франции и сказал, что те, кто совершил нападения, "получат билет первого класса" в рай. Во время его ареста он сказал офицерам, что у него есть меч, которым он отрезал бы головы евреев.

Соседи также сказали суду, что Хейроуч назвал их сионистами и сказал, что все сионисты должны "перерезать себе горло".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:33
Беременным женщинам лучше воздержаться от употребления кофе
22:19
Китай назвал решение Трампа "глобальной неудачей"
21:13
Лидер Radiohead: попытки бойкота Израиля – пустая трата сил
19:52
МАГАТЭ: Иран выполняет соглашение по ядерной программе
19:22
Премьер Индии: не существует хорошего и плохого терроризма
18:51
В Беэр-Шеве запустят метротрамвай
18:28
Марокканца приговорили к казни за убийство еврейской пары
16:57
В Меа Шеарим арестовали 16 харедим
16:29
Израиль намерен построить новые дома на Западном берегу
15:18
Германия не рассматривает санкции против США
14:49
Катар "против" вице-президента Генассамблеи ООН от Израиля
14:25
"Чудо-женщина" прокладывает тоннель в Тель-Авиве
13:55
Совместная операция сил безопасности: 8 арестованых
13:20
Китай и ЕС объединяются в борьбе с глобальным потеплением
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus