02.05 07:19 MIGnews.com

Береговая охрана Саудии спасла экипаж иранского танкера

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Международные СМИ сообщают о крупной аварии, иранского супертанкера в Красном море.Саудовское телевидение утверждает, что были получены сигналы SOS с иранского супертанкера Happiness I, перевозящего 1,1 миллиона баррелей нефти.Танкер находится в 70 километрах к югу от Джедды. На борту 26 членов экипажа - 24 иранца и два гражданина Бангладеш.Существует подозрение на утечку нефти из танкера.Иранские СМИ ничего не сообщают о происходящем.Вместе с супертанкером следует небольшое иранское судно Sabiti.Двигатели супертнакера были отключены в среду, 1 мая.К танкеру подошли два саудовских буксира.Саудовские официальные каналы сообщили о том, что “команда иранского танкера спасена саудовской береговой охраной”.