02.05 07:19 MIGnews.com
Береговая охрана Саудии спасла экипаж иранского танкера
Международные СМИ сообщают о крупной аварии, иранского супертанкера в Красном море.
Саудовское телевидение утверждает, что были получены сигналы SOS с иранского супертанкера Happiness I, перевозящего 1,1 миллиона баррелей нефти.
Танкер находится в 70 километрах к югу от Джедды. На борту 26 членов экипажа - 24 иранца и два гражданина Бангладеш.
Существует подозрение на утечку нефти из танкера.
Иранские СМИ ничего не сообщают о происходящем.
Вместе с супертанкером следует небольшое иранское судно Sabiti.
Двигатели супертнакера были отключены в среду, 1 мая.
К танкеру подошли два саудовских буксира.
Саудовские официальные каналы сообщили о том, что “команда иранского танкера спасена саудовской береговой охраной”.
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