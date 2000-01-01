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Береговая охрана Саудии спасла экипаж иранского танкера 02.05 07:19   MIGnews.com

Береговая охрана Саудии спасла экипаж иранского танкера

Международные СМИ сообщают о крупной аварии, иранского супертанкера в Красном море.

Саудовское телевидение утверждает, что были получены сигналы SOS с иранского супертанкера Happiness I, перевозящего 1,1 миллиона баррелей нефти.

Танкер находится в 70 километрах к югу от Джедды. На борту 26 членов экипажа - 24 иранца и два гражданина Бангладеш.

Существует подозрение на утечку нефти из танкера.

Иранские СМИ ничего не сообщают о происходящем.

Вместе с супертанкером следует небольшое иранское судно  Sabiti.

Двигатели супертнакера были отключены в среду, 1 мая.

К танкеру подошли два саудовских буксира.

Саудовские официальные каналы сообщили о том, что “команда иранского танкера спасена саудовской береговой охраной”.


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