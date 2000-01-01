В Польше повесили чучело покойного еврейского коммуниста

Во вторник Славомир Дуль представил свою экспозицию с изображением покойного коммунистического политика Якуба Бермана с табличкой "Еврей" рядом с полицейским управлением, пишет Gazeta Wyborcza. Здание располагается там, где раньше было Лодзинское гетто.
Дуль кричал: "Я сделал это, я повесил еврея", - говорится в сообщении.
Полицейские зафиксировали показ, но сначала не стали вмешиваться. Газета передает, что инсталляцию в конце концов разобрали возмущенные прохожие. По словам представителя полиции, когда демонстрация Дуля стала причиной нарушения общественного порядка, ему было приказано удалиться, что он и сделал без сопротивления.