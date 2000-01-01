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В Польше повесили чучело покойного еврейского коммуниста | Фото: Twitter02.05 12:51   MIGnews.com

В Польше повесили чучело покойного еврейского коммуниста

Польский активист, который заявляет, что работает над "освобождением страны от оккупации американских евреев", инсценировал в городе Лодзь казнь изображения покойного еврейского политика на виселице.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

Во вторник Славомир Дуль представил свою экспозицию с изображением покойного коммунистического политика Якуба Бермана с табличкой "Еврей" рядом с полицейским управлением, пишет Gazeta Wyborcza. Здание располагается там, где раньше было Лодзинское гетто.

Дуль кричал: "Я сделал это, я повесил еврея", - говорится в сообщении.

Полицейские зафиксировали показ, но сначала не стали вмешиваться. Газета передает, что инсталляцию в конце концов разобрали возмущенные прохожие. По словам представителя полиции, когда демонстрация Дуля стала причиной нарушения общественного порядка, ему было приказано удалиться, что он и сделал без сопротивления.


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