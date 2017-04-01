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Видео: работники корпорации Кан перекрыли Азриэли

בעקבות הפגנת עובדי התאגיד בתל אביב דרך בגין נחסמה לתנועה מקפלן לדרום. סעו בדרכים חלופיות. צילום: @HauserTov pic.twitter.com/IBIju6gMqn — בני כבודי (@benikvodi) April 1, 2017

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Вечером 1 апреля работники телерадиовещательной корпорации “Кан” устроили массовую демонстрацию перед правительственным комплексом в Кирие в Тель-Авиве и на некоторое время перекрыли перекресток Азриэли.Согласно условиям компромисса, достигнутого между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Моше Кахлоном, около 150 работников потеряют работу, что и стало причиной возмущения.Участники демонстрации также утверждали, что компромисс угрожает свободе прессы, и несли плакаты “Биби, здесь не место Эрдогану”, “Кахлон струсил как заяц”.Сотрудники Кан также устроили демонстрацию перед домом главы коалиции Давида Битана в Ришон Ле-Ционе. Битна вышел к ним и они кричали ему: “Ты разрушаешь демократию в Израиле”, “Ты - Эрдоган”. Битна на это ответил: “Вы - не демократия, и я с самого начала был против корпорации”.