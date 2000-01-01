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Вандалы разгромили еврейское кладбище в Нью-Йорке 02.03 20:50   MIGnews.com

Погром на еврейском кладбище в Нью-Йорке

Менее чем за две недели третье еврейское кладбище в США стало объектом вандализма. На этот раз "досталось" кладбищу "Вааб ха-Колель" в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, передает местный телеканал WHEC. Утром в четверг, 2 марта, смотритель обнаружил, что пять надгробий были повалены.




Президент некоммерческой организации Britton Road Association, которая управляет кладбищем, не хочет связывать произошедшее с антисемитизмом.

"Я не хочу обозначать это как преступление на почве ненависти. Я не думаю, что есть какие-либо доказательства в пользу этого. Я не хочу обозначать это как преступление на почве антисемитизма. Я не думаю, что есть какие-либо доказательства в пользу этого", - сказал Майкл Филлипс.

На данный момент полиция ожидает от руководства кладбище уведомления для начала расследования.

В прошлом это же кладбище уже становилось объектом вандалов. В августе прошлого года за 40 здесь были повалены порядка четырех десятков надгробий, однако полиция тогда пришла к заключению, что это скорее была работа хулиганов, чем вандалов.

Напомним, что ранее вандалы "отметились" на еврейских кладбищах в Сент-Луисе и Филадельфии. Помимо этого, в ряд еврейских учреждений – общинные центры, школы, институты – поступали несколько волн звонков о бомбах.
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