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ISIS зальет Китай `реками крови` | Фото: thierry ehrmann/Flickr02.03 17:55   MIGnews.com

ISIS зальет Китай "реками крови"

Китайские уйгуры, которые покинули КНР, чтобы воевать на стороне террористов ISIS в Сирии, угрожают вернуться домой, чтобы "лить кровь реками". Об этом сообщает американская мониторинговая группа SITE.

На опубликованном иракской веткой "Исламского государсвта" 30-минутном видео исламисты угрозами ответили на операцию китайской полиции в населенном уйгурами регионе Синьцзян. По официальной версии стражи порядка боролись с очагами преступности и насилия, но исламисты увидели в случившемся нападение на ислам.

"Мы придем, чтобы просветить вас языком нашего оружия, чтобы лишь кровь реками и отомстить за угнетение", - заявил боевик на видео, казнив одного из заключенных.

Помимо того, в ролике показаны мальчики, собирающие винтовки, а также группы людей, слушающие речи пропагандистов ISIS.

Эксперты утверждают, что это первое свидетельство того, что в армии "халифата" воюют уйгуры, которые присягнули на верность ISIS. Но не стоит недооценивать такие угрозы, так как за ними могут последовать прямые действия.
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