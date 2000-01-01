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Тайвань. `Школьники-нацисты` пришли на День Холокоста | Фото: AFP02.03 15:56   MIGnews.com

Тайвань. "Школьники-нацисты" пришли на День Холокоста

Тайваньским старшеклассникам, которые в декабре прошлого года провели парад в нацистской форме и под флагами Третьего рейха, чем вызвали жаркую реакцию со стороны Израиля и Германии, решили провести ликбез по исторической безграмотности. Напомним, что тогда были уволены директор школы и учитель истории, который на марше выступил в костюме Адольфа Гитлера, однако в результате оказалось, что это было результатом неинформированности жителей в вопросе Холокоста.

В национальной библиотеке Тайваня прошло мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста, которое, помимо 150 "школьников-нацистов", посетили представитель Израиля в Тайване Ашер Ярден, президент Цай Инвэнь, заместитель министра образования и еще порядка 550 человек.

Выставка "Шоа" была организована местным министерством образования, посольством Еврейского государства и мемориалом Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем и продлится до мая.

Выступая, президент Цай Инвэнь поблагодарила организаторов экспозиции и подчеркнула необходимость расширять очень ограниченные знания тайваньцев по поводу геноцида еврейского народа во Вторую мировую войну. А директор библиотеки уже попросила Яд ва-Шем оставить материалы выставки на постоянной основе
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