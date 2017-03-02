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Тель-Авив: Атака с ножом на Кикар Хабима 02.03 12:25   MIGnews.com

Тель-Авив: Атака с ножом на Кикар Хабима

В центре Тель-Авива, на Кикар Хабима, мужчина напал на другого мужчину с ножом.

Двое прохожих сбили с ног нападавшего и предотвратили нанесение более серьезных ранений жертве.

Пострадавший мужчина ранен в лицо. Он эвакуирован в госпиталь Ихилов, его состояние оценивается как легкое.

Очевидцы говорят, что двое мужчин встретились на площади, поговорили, затем подозреваемый отошел, Через некоторое время он вернулся и атаковал с ножом.



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