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Тель-Авив: Атака с ножом на Кикар Хабима

תיעוד: גבר דקר אדם אחר בכיכר הבימה שבתל אביב. במהלך היום יוגש נגדו כתב אישום @doronhe pic.twitter.com/1JJFwmOilz — חדשות 10 (@news10) March 2, 2017

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В центре Тель-Авива, на Кикар Хабима, мужчина напал на другого мужчину с ножом.Двое прохожих сбили с ног нападавшего и предотвратили нанесение более серьезных ранений жертве.Пострадавший мужчина ранен в лицо. Он эвакуирован в госпиталь Ихилов, его состояние оценивается как легкое.Очевидцы говорят, что двое мужчин встретились на площади, поговорили, затем подозреваемый отошел, Через некоторое время он вернулся и атаковал с ножом.