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Израильтянина-расиста задержали | Фото: Thinkstock02.02 11:23   MIGnews.com

Израильтянина-расиста задержали

Генеральная прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против 25-летнего Хаима Ашера Коэна за попытку нападения на палестинского уборщика, а также другие преступления, обозначенные как "расово мотивированные".

23-го января Коэн в своём родном городе Бейтар-Илит проезжая по улице обратил внимание на уборщика-палестинца. Он нажал на газ и стал ехать прямо на человека, но мужчине удалось увернуться от автомобиля, пишет The Jerusalem Post.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в четверг, 1 февраля, "Коэн решил сбить уборщика по причине национальной принадлежности мужчины". В документе также отмечается, что Коэн вновь попытался наехать на уборщика, но вместо этого наехал на мусорный бак.

Ранее был также зафиксирован инцидент, когда обвиняемый совершил попытку нападения на сотрудника магазина-араба в местном супермаркете.

В обвинительном заключении упоминаются также инциденты, когда Коэн портил автомобили, принадлежащие арабам – разбивал окна и пробивал шины.

Обвинение обратилось к окружному суду Иерусалима с просьбой продлить срок задержания Коэна до окончания процесса.
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