Солдат ЦАХАЛ рассказал, как предотвратил теракт

Сержант Армии обороны Израиля, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал подробности того, как предотвратил террористический акт на перекрестке Гуш-Эцион.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.
"Мы увидели, как подозреваемый стал приближаться к автобусной остановке на перекрестке Гуш-Эцион. Я крикнул, чтобы он остановился, а после того, как он не ответил и вытащил нож, я повторил свое требование. После того, как он не отреагировал на мое повторное требование и продолжил движение – я выстрелил ему в ногу. Мы будем и дальше работать, для обеспечения общественной безопасности на этой территории", - рассказал солдат.