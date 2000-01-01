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Солдат ЦАХАЛ рассказал, как предотвратил теракт | Фото:02.01 21:16   MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛ рассказал, как предотвратил теракт

Сержант Армии обороны Израиля, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал подробности того, как предотвратил террористический акт на перекрестке Гуш-Эцион.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.



"Мы увидели, как подозреваемый стал приближаться к автобусной остановке на перекрестке Гуш-Эцион. Я крикнул, чтобы он остановился, а после того, как он не ответил и вытащил нож, я повторил свое требование. После того, как он не отреагировал на мое повторное требование и продолжил движение – я выстрелил ему в ногу. Мы будем и дальше работать, для обеспечения общественной безопасности на этой территории", - рассказал солдат.


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