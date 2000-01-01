02.01 21:16 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛ рассказал, как предотвратил теракт

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сержант Армии обороны Израиля, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал подробности того, как предотвратил террористический акт на перекрестке Гуш-Эцион.Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ."Мы увидели, как подозреваемый стал приближаться к автобусной остановке на перекрестке Гуш-Эцион. Я крикнул, чтобы он остановился, а после того, как он не ответил и вытащил нож, я повторил свое требование. После того, как он не отреагировал на мое повторное требование и продолжил движение – я выстрелил ему в ногу. Мы будем и дальше работать, для обеспечения общественной безопасности на этой территории", - рассказал солдат.