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Воздух в столице Австралии в 26 раз грязнее опасного уровня | Фото:03.01 07:12   MIGnews.com

Воздух в столице Австралии в 26 раз грязнее опасного уровня

Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку "опасно для жизни".

Причиной такого уровня загрязнения воздуха стали лесные пожары на юго-восточном побережье континента, сообщает в четверг, 2 января, местное интернет-издание The Canberra Times

Канберра — единственный город столичного региона. Из-за смога там закрыты туристические достопримечательности, музеи и национальные парки, а также почти все спортивные сооружения.

Австралийский национальный университет, расположенный в центре города, закрыл свои кампусы и аудитории, а Почта Австралии приостановила доставку отправлений из и в Канберру и прекратила работу шести отделений.

Владельцы квартир и офисов в центре города были вынуждены отключить системы пожарной безопасности, поскольку датчики дыма срабатывали из-за смога и включали сигнал предупреждения о пожаре.

Департамент здравоохранения региона выпустил предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха, рекомендовав жителям и гостям столицы по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе.



"Густой смог от лесных пожаров, как ожидается, останется в небе города на несколько дней. Его негативный эффект усилится к выходным, когда установятся более высокие температуры, и поэтому мы рекомендуем всем жителям Канберры избегать физической активности на улице", — сказано в заявлении ведомства.

Сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации.

В результате пожаров были уничтожены более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 15 человек, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тысяч жилых домов, порядка 2,5 тысяч административных и хозяйственных построек.


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