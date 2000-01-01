02.01 07:25 MIGnews.com

Израиль: декабрь был самым дождливым за последние 20 лет

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По данным израильских метеорологов, декабрь 2016 года был самым дождливым, начиная с 1992 года и самым холодным , начиная с 1994.Температура в декабре была ниже средней в это время года на два-три градуса. В месяце было 18-21 дождливых дней, по сравнению с обычными 10-13. В результате выпадения чрезмерного количества осадков был перекрыт дефицит осадков, возникший в результате практического отсутствия дождей в ноябре.На севере и в прибрежной полосе выпало 110-140% осадков, от уровня, обычно выпадающего в это время года. В Негеве выпало 50-70%.В поселении Харашим с момента начала сезона дождей и до 31 декабря выпало 462 мм дождей. В кибуце Гиносар выпало 251 мм осадков.