От Антарктиды откололся огромный айсберг

Ученые зафиксировали, что от восточного побережья Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1636 квадратных километров и весом 315 миллиардов тонн.
Айсберг откололся в части материка, которую называют Эмери. Здесь это происходит регулярно.
Теперь ученые будут отслеживать движение айсберга с помощью спутников. В перспективе, он может быть опасен для судоходства.
Ученые еще в 2002 году предполагали, что айсберг отколется в период с 2010 по 2015 год, но это произошло в 2019-м, пишет BBC.
Исследователи утверждают, что не стоит искать связь между этим событием и изменениями климата, ведь научные данные показали, что "ледник" в норме и сильное поверхностное таяние не наблюдается.
Специальные контрольно-измерительные приборы для наблюдения за айсбергом есть только у американских ученых, потому их австралийские коллеги согласились заниматься исследованием, но обращаться за помощью к ученым США, когда будет возникать такая необходимость.