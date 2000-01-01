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Берег Нью-Йорка наводнили киты 02.06 05:09   MIGnews.com

Нашествие китов у берегов Нью-Йорка

По данным исследователей, количество китов, замеченных в водах Нью-Йорка, за последние восемь лет увеличилось на 540 %.

В 2010 году эксперты из некоммерческой организации Gotham Whale идентифицировали всего пять китов в местных водах за весь год. Тем не менее, в 2018 году количество наблюдений возросло до 272, причем подавляющее большинство из них – горбатых.

По мнению экспертов, недавний всплеск наблюдений за китами является результатом нескольких успешных природоохранных мер, включая закон о чистой воде, закон об исчезающих видах и закон о защите морских млекопитающих. А также этому способствовало снижение загрязнения в реке Гудзон, пишет Newsweek.

По словам основателя Gotham Whale Пола Сисверда, теперь в нижнее устье реки Гудзон и дальше, в районы обитания китов, течение Гудзона приносит питательные вещества, а не загрязнение.

Это увеличение питательных веществ привело к увеличению водорослей, которые привлекают рыбу.

Каждый раз, когда организация замечает кита возле Нью-Йорка, она регистрирует каждое отдельное животное. В настоящее время их каталог содержит 110 особей, один из которых был назван Джерри фотографом Готэма Арти Раслич, поклонником Grateful Dead.


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