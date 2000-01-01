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Эльора Азарию могут освободить досрочно в середине марта 01.03 20:48   MIGnews.com

Эльора Азарию могут освободить досрочно уже в марте

"Хевронский солдат" Эльор Азария может досрочно покинуть место своего тюремного заключения гораздо раньше, чем предлагалось. Как сообщает 20-ый канал ИТВ, его могут отпустить на свободу за хорошее поведение за решеткой в течение первой половины наказания.

Как стало известно 1 марта, руководство 4-ой военной тюрьмы, где Азария с августа отбывает свой 14-месячный срок, рекомендовали его к условно-досрочному освобождению, отметив, что он продемонстрировал безупречное поведение в течение первых 7 месяцев заключения.

Кроме того, тюремщики считают, что солдат соответствует всем требованиям для УДО.

"Поведение Элора было образцовым на протяжении всего срока его тюремного заключения. Именно поэтому, начиная с самого первого месяца, каждые 28 дней ему разрешалось брать отпуск", - говорится в резюме надсмотрщиков, который был передан военном прокурорам.

Ожидается, что они ответят на этот доклад до заседания военного совета по условно-досрочному освобождению, которое состоится 14 марта. Если прокуроры удовлетворят ходатайство тюремщиков, Эльор Азария сможет покинуть тюрьму непосредственно после заседания.

Необходимо отметить, что в октябре "хевронский солдат" обращался к президенту Израиля Реувену Ривлину с прошением о помиловании, однако глава государства ему отказал.

Изначально трибунал приговорил его к полутора годам тюремного заключения, однако вскоре начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.

Напоминим, что Эльор Азария, осужденный на полтора года тюремного заключения в военной тюрьме за убийство нейтрализованного террориста, напавшего на его друга в Хевроне, начал отбывать наказание 9 августа. Суд над ним и поездка в тюрьму сопровождались бурной поддержкой его сторонников.
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