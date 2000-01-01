01.02 17:22 MIGnews.com

Голландия выделила $8,5 млн на музей Холокоста

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Правительство Нидерландов выделило дополнительно более 8,5 млн. долларов на создание мемориалов Катастрофы – музея Холокоста в Амстердаме и памятной стены жертв Шоа.Это самое крупное выделение Нидерландами средств на поддержку памяти о Холокосте. Как сообщили в кабмине премьер-министра Марка Рютте, из оглашенной суммы около 6 млн. долларов пойдут на создание музея, а 2,5 млн. – на стену с именами 102 тысяч голландских евреев, убитых во время Холокоста.Сам музей был организован еще в прошлом году на средства, собранные в ходе общественной кампании, организованной Еврейским культурным кварталом, однако его экспонаты были достаточно скромными – несколько картин и видеозаписей. Дополнительные средства помогут значительно расширить его коллекцию.Второй проект – "Мемориал имен" в виде мраморной доски с именами голландских евреев, погибших во время Холокоста, был разработан архитектором Даниэлем Либескиндом. Планируется, что он будет представлен в следующем году."Убийство 102 тысяч голландских евреев и цыган трудно осознать. Поэтому нашим долгом остается всегда помнить и чтить их память", - цитирует издание JTA государственного секретаря по вопросам здравоохранения, социального обеспечения и спорта Мартина ван Рейна.