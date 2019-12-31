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ФРГ останавливает АЭС 01.01 23:20   MIGnews.com

ФРГ останавливает АЭС

Германия прекращает работу одной из своих семи атомных электростанций в рамках запланированного прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года.

В соответствии с планом "переходной энергетики" Германии, страна имеет целью заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия. Правительство согласилось в начале этого года прекратить производство электроэнергии из угольных станций не позднее 2038 года.

Сторонники ядерной энергетики утверждают, что отключение остальных реакторов угрожает энергетической безопасности Германии и сделает ее зависимой от угля и газа, а также электроэнергии, импортируемой из соседних стран, которые еще имеют АЭС, пишет NYT.

Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия, обеспечили более 47% электроэнергии, потребленной с государственной электросети в Германии в течение первых шести месяцев года. По данным Института Фраунгофера, ядерная энергия составляла около 13%.


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