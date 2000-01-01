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Фридман: открытие раскопок - не политический шаг 30.06 20:54   MIGnews.com

Фридман: открытие раскопок - не политический шаг

Посол США в Израиле Дэвид Фридман отрицает, что его участие в открытии археологического туристического объекта в Восточном Иерусалиме является политическим шагом.

В своих заявлениях по поводу открытия Паломнической дороги города Давида, расположенной в районе Сильван, Фридман говорит, что "стремление к истине" ведет раскопки.

Он хвалит президента США Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля, говоря, что те, кто выступал против этого решения, должны идти по древней подземной лестнице, которая, как говорят, служила главной артерией для евреев на Храмовой горе тысячи лет назад, а открытие "заставляет все сомнения отдыхать", пишет Timesofisrael.

В мероприятии также принимают участие официальные лица США и Израиля.

Участие Фридмана в этом мероприятии вызвало критику со стороны Палестинской администрации и левой израильской организации, которые утверждают, что раскопки являются попыткой расширить суверенитет Израиля в восточной части города.


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