30.01 16:25 MIGnews.com

Ник Кейв возвращается в Израиль

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Легендарный австралийский певец и композитор Ник Кейв в четвертый раз посетит нашу прекрасную страну с концертом, согласно опубликованному заявлению израильского продюсера Шуки Вайса. Однако пока что точная дата и место мероприятия неизвестно.Последний раз певец выступал в Израиле в далеком 1998 году. Предполагается, что Кейв приедет с новым 16-м студийным альбомом "The Skeleton Tree", в конце сессий которого, 15-летний сын Кейва погиб после падения со скалы Брайтоне в 2015 году.Возвращение Ника Кейва в Израиль станет дополнением дебютного выступления австралийской инди-рок группы Pond. Концерт состоится в тель-авивском клубе "Barby".