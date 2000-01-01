Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









BDS требует от Netflix прекратить показ сериала `Фауда`29.03 12:32   MIGnews.com

BDS требует от Netflix прекратить показ сериала "Фауда"

Антиизраильское движение BDS обвинив сериал "Фауда" в "пропаганде израильской оккупации", потребовало от стримингового сервиса Netflix прекратить показ данного телешоу. В обратном случае, активисты пригрозили подать на компанию в суд.

Об этом сообщает издание "Гаарец" в четверг, 29 марта.

В письме, направленном руководству компании говорится, что Netflix должен закрыть проект из-за его "расистской пропаганды" и "демонстрации агрессии против палестинцев и их борьбы за освобождение".

Активисты отметили, что показанный в сериале "расизм против арабов поддерживает нарушение международного права и прав человека".

В случае отказа компании отменить показ телешоу, движение будет рассматривать варианты судебных исков против Netflix за соучастие в поддержке "израильской оккупации".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:29
Раскрыт секрет якобы пустого саркофага
13:15
Дело 4000: арестован выдававший себя за детектива Лахав 433
12:56
"Эль Аль" подает в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией
12:07
Видео: палестинцы жгут инженерную технику ЦАХАЛа
11:44
Группу французских солдат пытались задавить в Гренобле
11:33
Новая вакцина вылечила от рака 97% мышей
11:14
Вена отказалась высылать дипломатов РФ
11:05
"Если Аббас не хочет в переговоров, то мы найдем другого"
10:52
Жизнь в пробках
10:33
Депутат Мерец сравнил харедим с обезьянами
10:14
Пожар в тюрьме Валенсии унес жизни минимум 68 человек
10:07
Наезд в Акко признан попыткой убийства на национальной почве
09:57
ЦАХАЛ задержал 26 арабов, подозреваемых в терроризме
09:34
Джереми Корбин планирует посетить Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus