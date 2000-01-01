29.03 12:32 MIGnews.com

BDS требует от Netflix прекратить показ сериала "Фауда"

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Антиизраильское движение BDS обвинив сериал "Фауда" в "пропаганде израильской оккупации", потребовало от стримингового сервиса Netflix прекратить показ данного телешоу. В обратном случае, активисты пригрозили подать на компанию в суд.Об этом сообщает издание "Гаарец" в четверг, 29 марта.В письме, направленном руководству компании говорится, что Netflix должен закрыть проект из-за его "расистской пропаганды" и "демонстрации агрессии против палестинцев и их борьбы за освобождение".Активисты отметили, что показанный в сериале "расизм против арабов поддерживает нарушение международного права и прав человека".В случае отказа компании отменить показ телешоу, движение будет рассматривать варианты судебных исков против Netflix за соучастие в поддержке "израильской оккупации".