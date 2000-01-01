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youtube29.07 02:40   MIGnews.com

Джерард Батлер и Гари Олдман будут спасать президента РФ

Американская компании Lionsgate Movies выпустила трейлер нового фильма "Охотник-убийца", в котором подводники США предотвратят Третью мировую войну и спасут президента России. Ролик размещен на YouTube-канале компании.

Режиссером боевика является Донован Марш. В картине играют такие актеры, как Джерард Батлер и Гари Олдман. В роли российского лидера снялся Александр Дьяченко.



Согласно сюжету фильма, экипаж американской подводной лодки должен будет спасти президента, чтобы не допустить в России военного переворота, который приведет к Третьей мировой войне.


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