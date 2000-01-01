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Гила Альмагор: нет денег купить молока моей девочке 25.11 08:35   MIGnews.com

Гила Альмагор: нет денег купить молока моей девочке

Окружной суд Тель-Авива рассматривает скандальное дело о банкротстве национального театра Хабима.

В конце судебного заседания с пламенной речью выступила известная израильская актриса Гила Альмагор. Он сообщила следующее: “У меня нет денег дать молока моей девочке. Все это уже в горле стоит, и тебе хочется орать.  Мы что должны теперь с шапкой по миру пойти? Что это такое? Я играю уже 63 года, я такого не помню. Я должна спасать костюмершу от самоубийства, потому что у нее нет денег?”



На судебном заседании бухгалтер Хабима поведала, что официально, дыра в его бюджете - 40 миллионов шекелей, но на деле долги превышают эту сумму в два раза.

Театр должен деньги многим израильским знаменитостям - Ави Кушнеру, Дворе Кедар и Гиле Альмагор. В случае Альмагор Хабима оплатила только половину ее появлений на сцене.

Судья должен принять решение по театру в ближайшее время, предполагается, что он заменит нынешний менеджмент, в надежде, что новые люди сумеют найти выход из финансового тупика.

В социальных сетях взрыв возмущения Альмагор не нашел отклика. Ехидные пользователи напомнили, что “ее девочке уже 45” и что она с мужем “зарабатывает миллионы”. Были однако и те, которые указали на то, что слова Альмагор вырваны из контекста и она говорила о дочери костюмерши якобы замыслившей суицид.


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