25.11 12:40 MIGnews.com

90-летняя первая леди театра не получает зарплату от Хабима

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После вчерашнего взрыва возмущения в суде по делу о банкротстве театра Хабима известной израильской актрисы Гилы Альмагор еще несколько ветеранов сцены поведали о своих финансовых проблемах.90-летняя Лея Кониг, известная как “первая леди израильского театра” рассказала в интервью 12-му каналу ТВ о том, что уже три месяца не получает от Хабима зарплату. Кониг говорит: "Это трудно, это ужасно. Я стараюсь не плакать - но я завишу от этой зарплаты. У меня появляются черные мысли. Я не знаю, как долго это продолжится - и в моем возрасте это следует принимать в расчет. Есть семьи с детьми, которые очень зависят от этой зарплаты. Это преступление - не платить зарплату вовремя".Журналист Йонатан Регнер сообщает: "Хабима полагает, что его долог - 40-43 миллиона шекелей, но кредиторы говорят о 76 миллионах. И 400 работников театра платят за это цену. Когда будут подведены окончательные расчеты суммы долга может перевалить за 90 миллионов или даже достигнуть ста миллионов. Это - реальная катастрофа”.По словам Регнера, долг образовался в результате двух причин: “В 1995 году Государство Израиль дало театру займ по ставкам серого рынка. 25 миллионов задолженности образовались только поэтому. Вторая вещь - дурное управление, на криминальном уровне. Это просто невероятно. Театр должен сценаристу Орену Якоби 25 тысяч шекелей, а заместитель директора Оделия Фридман даже не отвечает ему на телефонные звонки”.Регнер предполагает. что долги спишут - путем закрытия театра и затем открытия его заново. Он говорит: 73 миллионов шекелей - это психоз. Необходимо изменить ситуацию”.