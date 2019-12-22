Ханукальные свечи – в честь переживших Холокост

22 и 23 декабря Клеймс Конференс, согласно традиции, провела международный вечер INTERNATIONAL HOLOCAUST SURVIVORS NIGHT, в рамках которого состоялись чествования переживших Холокост в Иерусалиме, Мюнхене, Москве, Париже и Нью-Йорке. В этом году церемонии зажигания первой Ханукальной свечи в честь переживших Холокост состоялись 22 декабря в Москве, Мюнхене и Нью-Йорке, а 23 декабря в Париже и в Иерусалиме, у Стены Плача, в честь переживших Холокост зажгли вторую Ханукальную свечу.
«Мы продолжаем расширять рамки Международного ханукального вечера чествования переживших Холокост, до глобальных масштабов, потому что сегодня настало время отдать дань памяти тем, кто остался в живых, прежде чем уйдет последнее поколение выживших. Мы обязаны признать, что люди, пережившие Холокост, - это живой пример победы света над тьмой. Они повышают осведомленность людей во всем мире, углубляют знания о Холокосте», - сказал Джулиус Берман.
Международную ночь переживших Холокост начали отмечать в 2017 году. Это единственный день в календаре, когда люди, пережившие Холокост, находятся рядом с нами как живое свидетельство силы духа, и мы отдаем им дань почтения за перенесенные страдания и стойкость. Первые церемонии были проведены в Израиле, США и Германии; в прошлом году церемонию впервые провели также в России, а в этом году - и во Франции.
«Ханука - идеальное время, чтобы почтить память тех, кто выжил в Холокосте и так много дал миру», - сказал исполнительный вице-президент Клеймс Конференс Грег Шнайдер. «Пережившие Холокост - светочи для всех нас. Они вдохновляют нас своей стойкостью, они - живое напоминание нам о важности памяти. Почитая во всем мире тех, кто пережил Холокост, мы просим людей сделать что-нибудь в своих общинах в дни Хануки специально для тех, кто пережил Холокост».
В Иерусалиме около 150 переживших Холокост приняли участие в церемонии зажигания второй Ханукальной свечи у Стены Плача, которая состоялась 23 декабря в рамках Международной ночи чествования переживших Холокост. В церемонии приняли участие Рафи Перец, министр образования Израиля; Колетт Авиталь, председатель Центра израильских организаций переживших Холокост; Шломо Гур, вице-президент Клеймс Конференс в Израиле; Раввин Менахем ХаКоэн, член совета директоров Клеймс Конференс, и Шмуэль Рабинович, раввин Стены Плача и святых мест.
Колетт Авиталь поздравила гостей на церемонии у Стены Плача в Иерусалиме, сказав, что «в такой день мы также должны помнить о том хорошем, что есть в людях, в нас с вами, о том факте, что, несмотря на все трудности, мы сегодня здесь вместе».
В Москве, где церемония зажигания первой Ханукальной свечи состоялась 22 декабря в помещении организации «Хама», приняли участие 70 переживших Холокост. Со светлым праздником Ханука их поздравили Йони Лейфер, директор Благотворительного фонда «Джойнт»; Грета Елинсон, президент ОМКПО «Хама»; Эрика Фишбейн, представитель Клеймс Конференс, и Аарон Мамут, раввин организации «Хама».
«Пусть Ханукальные свечи, которые мы зажигаем сегодня в вашу честь - в честь переживших Холокост, наполнят ваши дома светом любви и добра! В Хануку мы говорим о чуде! О чуде маленького кувшина с маслом, который горел 8 дней! Наша совместная работа с Клеймс Конференс и ОМКПО «Хама» - это то же настоящее Ханукальное чудо! Более 20 лет мы работаем вместе, чтобы помогать людям, прошедшим страшные страдания того времени, приносить им радость и дарить заботу. Я уверен, что этот огонь партнерства будет ярко гореть еще долгие годы на благо тех, кто сегодня находится с нами в этом зале, и тех, кто к сожалению, остался дома и не смог прийти на это чудесное мероприятие», - сказал Йони Лейфер, директор Благотворительного фонда «Джойнт» в Москве.
В этом году Клеймс Конференс чествовала переживших Холокост церемониями зажжения Ханукальных свечей также в Мюнхене (Германия), Бремене (Германия), Нью-Йорке (США), округе Бровард (США) и в Париже (Франция).
Клеймс Конференс также предложила всем еврейским общинам мира принять участие во Всемирном праздновании Хануки и чествовании переживших Холокост посредством обмена фотографиями и видеофайлами во всех медиа-платформах социальных сетей с использованием хэштега #IHSN2019.
Более подробную информацию о том, где и как прошли церемонии зажигания Ханукальных свеч в честь переживших Холокост можно найти на сайте Клеймс Конференс: www.claimscon.org
На фото:
Москва – Раввин Аарон Мамут и Михаил Наумович Спектор (ребенком пережил гетто, бежал, вступил в Красную Армию и воевал) зажигают первую Ханукальную свечу (Москва, 22.12.2019)
Иерусалим - Раввин Менахем ХаКоэн, пережившие Холокост и министр просвещения Рафи Перец зажигают вторую Ханукальную свечу у Стены Плача (Иерусалим, 23.12.2019)
Фотографии предоставлены пресс-службой Клеймс Конференс