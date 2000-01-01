23.12 13:19 MIGnews.com

Хит на иврите сводит Францию с ума

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Два ди-джея сделали римейк популярной песни на ивртите 70-х годов, которая превратилась в безумный хит в стране вина и сыра.Песня возглавила рейтинг хитов французских ди-джеев. Она включена в плей-листы ведущих ди-джеев, включая Димитри Вегас и Майк Майк.Трек стал результатом сотрудничества ди-джеев MARNIK и SMACK. Вместе они создали Gam Gam.Основой трека является песня Ха-Шватим французского еврейского музыканта Эли Бутбуля. Песня исполняется хором 12 мальчиков в возрасте 8-15 лет. Хор записал сотни песен Бутбуля, основанных на библейском материале.Бутбуль год назад репатриировался в Израиль, и скончался в прошлом месяце. Обновленная версия песни, таким образом, стал и памятником музыканту.