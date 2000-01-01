23.11 08:09 MIGnews.com

Церковь Англии: сионизм важен для еврейской идентичности

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Англиканская церковь, которая откололась от Рима в 1534 году и долгое время была связана с правителями Британских островов, выпустила Божье Неизменное Слово: всеобъемлющий отчет, который переосмысливает взгляды Церкви на сионизм, евреев и отношения между христианством и иудаизмом.Когда Церковь уходит от взаимодействия с еврейской историей, писал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, это "делают её меньше, чем она есть на самом деле". Он призвал оглянуться назад на историю и признать "наши неудачи как христиан", чтобы двигаться вперед с "аутентичностью".Далее в отчете говорится, что "сионизм" является "важным и законным аспектом еврейской идентичности", и хотя это не антисемитизм, когда Государство Израиль судят также, как и другие демократии, "некоторые подходы и формулировки, используемые пропалестинскими защитниками, действительно напоминают то, что можно назвать традиционным антисемитизмом, включая его христианские формы".Англиканская церковь - это религия примерно двух третей британцев, и ее разновидности действуют во всех частях англоязычного мира. Епископальная церковь в США, например, была англиканской церковью, которая отделилась от британской, чтобы избежать преданности монархам Великобритании.Церковь рассматривает себя как часть универсальной католической церкви и поддерживает ее реформированное понимание.Евреи были депортированы из Великобритании по королевскому указу в 1290 году, и им не разрешили жить на островах до 1655 года Оливером Кромвелем, более чем через столетие после образования Англиканской церкви.