23.10 07:21 MIGnews.com

Снуп Догг стал амбассадором израильского стартапа

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Snoop Dogg, активный сторонник употребления марихуаны, станет новым представителем израильского стартапа по производству каннабиса. Seedo, базирующаяся в Йокнеам на севере Израиля, производит автоматические гидропонные машины, которые используются для выращивания конопли.Snoop Dogg присоединился к Seedo, "чтобы информировать потребителей об экологических преимуществах и социальных возможностях технологии Seedo для домашнего и коммерческого выращивания", говорится в сообщении компании.Американский рэппер расскажет о растущей практике Seedo и подарит продукты Seedo для местных сообществ, местных организаций и влиятельных лиц. По словам компании, инициатива начнется в его родном городе Лонг-Бич, штат Калифорния."Содействие более здоровому образу жизни и предоставление моим друзьям и общинам продуктов, позволяющих выращивание в городской среди, - это то, за что я все за", - сказал Snoop Dogg. "Seedo обеспечивает экономию средств и возможность для всех людей получать выгоду от сельскохозяйственных технологий".