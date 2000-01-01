24.07 03:28 MIGnews.com

В Швейцарии прошел конкурс по игре на альпийском роге

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Альпийский рог - один из самых необычных, крупных и мощных инструментов на земле. Есть энтузиасты, которые сохраняют древние традиции игры на нtм. Занятия проходит в живописнейшем месте. Внешний вид пастушьей трубы обманчив. Это очень тонкий инструмент, и справиться с ним отнюдь не просто.В швейцарском городе Нендаз прошел Международный фестиваль альпийского рога, сообщает в понедельник, 23 июля Reuters.Стоит отметить, что мероприятие представляет собой настоящее празднество, посвященное местному фольклору.В небольшой горный городок Ненда приехали тысячи гостей, чтобы насладиться завораживающими звуком и пейзажами.По склонам швейцарской горы Тракуэ льется глубокий и мелодичный звук альпийского рога. Здесь уже 13 год подряд проходит крупнейший в мире фестиваль этого старинного музыкального инструмента.В небольшой городок Ненда в кантоне Вале съехалось около 3,5 тысяч гостей из Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Румынии. Здесь для них в течение трtх дней будут звучать альпийские рога. Играют 150 музыкантов из разных стран.