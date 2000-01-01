21.11 08:22 MIGnews.com

Глава Хаей Сара

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1. В этой главе написано: «И умерла Сара в Кирьят-Арбе, он же Хеврон, в Стране Кнаан»[1]. В книге «Зогар» объясняется, что Сара была соответствием тела, а Аврагам – соответствием души.В книге «Зогар» это объясняется следующим образом. «И умерла Сара» означает «когда тело умирает». «В Кирьят-Арбе» (дословно «город четверых») – имеются в виду четыре первичных элемента, из которых состоит тело. «Он же Хеврон» (мехубар) означает, что пока тело жило, четыре элемента в нем были соединены, а когда оно умирает, тогда «и пришел Аврагам» – душа – «справить траур по Саре и оплакивать ее»: душа плачет, ибо и после смерти и отделения души она еще связана с телом. Так как Сара – символ тела, а Аврагам – символ души, непонятно, почему написано «все, что Сара тебе скажет, слушайся ее». Еврейское тело, самая святая материальность в мире и важнее даже, чем душа, поэтому «пру урву», создавайте тела, как можно больше детей, самая важная мицва.Перед тем, как Тора обсуждает брак Ицхака с Ривкой, сказано так: «И Авраам стар, на склоне дней, и Г-сподь благословил Авраама во всем». В мидраше говорится, что в этом заключается смысл стиха: «Я Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Возникает вопрос: какая связь между благословением Аврааму «во всем» и первой из Десяти Заповедей, «Я Б-г твой, который вывел тебя...»в которой Всевышний заявляет о своей роли освободителя еврейского народа из земли египетской?Чтобы расшифровать этот загадочный комментарий, мы должны понять контекст этих слов. Сначала Тора утверждает, что «Авраам стар, на склоне дней, и Г-сподь благословил Авраама во всем», а после этого следуют указания Авраама своему слуге Элиэзеру отправиться на родину Авраама и найти жену для его сына Ицхака.Комментаторы спрашивают: какая связь между тем, что «Авраам был благословлен всем», и и тем, что он отправил Элиэзера, возложив на него миссию найти жену для Ицхака? Мы можем ответить на этот вопрос, размышляя над тем фактом, что у Авраама была тройная цель в жизни, которая соответствовала трем измерениям — глубины, ширины и длины: 1. Авраам стремился достичь глубины в любви ко Всевышнему. Говорят, что Авраам достиг своего духовного потенциала. Это более глубокий смысл слов «на склоне дней» (буквально: «он пришел со своими днями»). Каждый день его жизни был наполнен смыслом и целью. Авраам углубился в свою душу, чтобы реализовать весь свой потенциал, и достиг огромного успеха в этом.2. Миссия жизни Авраама была не просто сосредоточена на себе. Он обращался к другим людям, обучая их верить в одного Б-га и следовать путям праведности и справедливости. По мнению наших мудрецов, Авраам и Сара привлекали и приобщали тысячи душ к монотеистическому, моральному и этическому образу жизни. Авраам взял на себя задачу расширить свое влияние и он достиг на этом попроще огромного успеха.3. Как только Авраам овладел глубиной и широтой потенциала своей души, тем самым он подготовил себя к следующему измерению. Все его стремления были теперь были направлены на то, чтобы расширить свое наследие до следующего поколения, постепенно продвигаясь к откровению на горе Синай. Авраам сосредоточился на будущем в роли прародителя семьи, основы того народа, который получит Тору. Авраам предвидел день, когда его потомство встанет у подножия горы Синай и услышит слова: «Я Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабского», которые разнесутся по всему миру. Этот опыт заложил основу для последующей еврейской истории, которая в конечном итоге приведет к Эре Мошиаха.Наши мудрецы учат, что все произошедшее с нашими праотцами содержит в себе важный урок для нас, их потомков. Это особенно верно именно сейчас, поскольку мы находимся очень близко к завершению цели Авраама, когда мир будет достигнет совершенства с приходом Мошиаха и наступлением окончательного Освобождения. Урок, преподнесенный нам праотцом Авраамом, состоит в том, что мы, также как и он, должны стремиться достигнуть поставленных целей в перечисленных выше трех измерениях. 1. Мы должны углубиться в нашу душу, чтобы открыть ее скрытую силу. Это включает в себя углубление в учение Торы, чтобы постоянно находить новые перспективы знания Торы. 2. Мы должны также достичь широту всего, что отделяет нас, от тех, кто находится в сфере нашего влияния, чтобы помочь им открыть свой скрытый потенциал во всех областях иудаизма. 3. И, наконец, мы должны обратить особое внимание на протяженность времени, на будущее, то есть на наших детей, и сосредоточиться на конечной цели: привести Мошиаха.Другой подход к расшифровке загадочного мидраша, который связывает начало Десяти Заповедей («Я Г-сподь, Б-г твой») со словами «Благословил Авраама во всем», может быть предложен на основе вопроса, который задал великий философ и поэт рабби Йеуда а-Леви: «Почему в Десяти Заповедях Тора описывает Всевышнего как Освободителя, а не как Творца? Ведь создание вселенной из ничего гораздо важнее освобождения еврейского народа из рабства». Можно предположить, что вышеупомянутый мидраш намекает на ответ, соединив Десять Заповедей и Исход со стихом «Б-г благословил Авраама во всем». Численное значение слова «все» равно 50, что намекает на 50 ворот святости и понимания Божественного.Число 50 является ключом к пониманию существенной разницы между Б-гом как Творцом и Б-гом как Освободителем. Б-г как Творец наделил нас миром, который не может выйти за пределы 49 врат разума; число 49 отражает степень, в которой человек может возвыситься, однако лишь в рамках природы.Объясним это: мир был создан за семь дней, что соответствует семи эмоциональным чертам, составляющим естественный мир. В книге «Зоар» этот стих переводится так: «Шесть дней Всевышний творил небо и землю» — не «за шесть дней», а «шесть дней». Это шесть эмоциональных божественных атрибутов или инструментов, которые Б-г создал и передал миру. (Седьмой атрибут отвечает за субботу, седьмой день недели). В нашем материальном мире невозможно выйти за пределы семи — ведь по завершении одной недели природа начинает новый семидневный цикл. Это похоже на попытку подойти к концу вселенной. Невозможно выйти за пределы физической вселенной. Вселенная по определению конечна; только Б-г бесконечен.Когда Б-г освободил евреев из Египта, это было великое чудо, потому что порабощенный на протяжении веков народ смог покорить своих бывших египетских господ и достичь свободы. Но Исход представлял собой гораздо большее достижение. Он ввел новую динамику в мир природы. Исход позволил миру прорваться сквозь стены Вселенной и коснуться бесконечной Божественности. В самом Исходе Б-г открыл Свое трансцендентное, сверхъестественное Я. После подсчета семи недель освобожденные рабы наконец смогли достичь 50-го и окончательного уровня понимания, что выходит за пределы рамок природы. Это было открыто еврейскому народу и усвоено им через дарование Торы на горе Синай после завершения отсчета 49 дней от Исхода из египетского рабства. Следовательно, когда Б-г «представляет» Себя еврейскому народу, говоря: «Я Г-сподь, Б-г твой», Он ссылается не на свою роль Творца природы, а на то, что Он имеет потенциал для того, чтобы помочь нам вырваться за пределы этой природы. Это то, что представляет слово «все» с числовым значением 50. Когда начался процесс поднятия над природой? Семена были посеяны, когда Б-г благословил Авраама «всем»; начальной энергией «всего»; потенциалом достижения 50-го уровня. В самом деле, простой смысл «все» указывает в этом направлении. В мире природы всегда что-то отсутствует.Природа, по самой своей природе, является конечной и временной. Только когда человек наделен силой «всего», можно коснуться бесконечного и сферы совершенства. Этот подход согласуется с комментарием РАШИ, что численное значение слова «всем» соответствует слову «сын». Каким образом сверхъестественное присутствие Б-га проявилось в жизни Авраама? Это произошло, когда он был благословлен сыном в возрасте 100 лет, что явилось неоспоримым доказательством его связи с сверхъестественной динамической Божественной силой. Хотя Авраам уже был благословлен «всем», это было только началом. Сила, носящая надприродный характер, стала связующим звеном еврейской жизни с Исходом и последующим откровением на горе Синай. Однако обстоятельства изгнания затуманивают наше осознание; только время от времени Б-г раскрывает нам Свой бесконечный свет. В Эру Мошиаха сознание Его света будет пронизывать весь мир. На это также намекает слово «все». В Талмуде («Бава батра» 16б) отмечается, что слово «все» используется в Торе в отношении всех трех наших праотцов, каждому из которых Б-г дал вкус мира в будущем. В случае с Авраамом сказано «всем». В случае с Ицхаком говорится «от всего», и по отношению к Яакову он говорит «все». Вместе эти три слова равны числу 192, которое, согласно Хатам-Соферу (в его комментарии к талмудическому отрывку), является гематрией слова «собирать», намекая на собрание еврейского народа в Эру Мошиаха.Этот процесс сбора начался с того, что Авраам отправил Элиэзера, чтобы найти жену для Ицхака, и в ближайшее время завершится с раскрытием Мошиаха, который олицетворяет качества всех трех патриархов и который связан с динамикой 50 врат понимания.