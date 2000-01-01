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“Социальная головоломка” в эти выходные в Тель-Авиве 21.12 07:17   MIGnews.com

“Социальная головоломка” в эти выходные в Тель-Авиве

Израильское общество для детей и взрослых с аутизмом (ALUT) просит Тель-Авив собраться вместе для решения головоломки площадью 300 квадратных метров.

"Головоломка предназначена для того, чтобы донести сообщение о том, что дети и взрослые с аутизмом должны быть интегрированы в общество", - написал ALUT в своем заявлении.

"Первая социальная головоломка" пройдет в воскресенье с 12:00 до 19:00 и в понедельник с 10:00 до 19:00 на площади Рабина. Мероприятие предназначено для сбора средств для ALUT.


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