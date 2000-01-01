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Из-за Натали Портман премию Генезис вручать не будут | Фото: David Torcivia/Flickr21.04 06:47   MIGnews.com

Из-за Натали Портман премию Генезис вручать не будут

Из-за конфликта между голливудской актрисой израильского происхождения Натали Портман и руководством "израильского Нобеля" – премии Генезис – в этом году церемония ее вручения не состоится.

"Натали Портман не поедет в Израиль в июне, чтобы получить премию Genesis, окрещенную журналом Time "Еврейской нобелевской премией". Фонд премии Genesis получил уведомление от представителя госпожи Портман", — говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Торжественная часть премии была запланирована на 28 июня 2018 года.

Ранее представитель Портман заявил, что "последние события в Израиле очень расстроили ее и она не чувствует себя комфортно для участия в публичном мероприятии в Израиле и не может явиться на церемонию с чистой совестью". После этого, на нее обрушились с критикой израильские политики и министр культуры Мири Регев.
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