Из-за Натали Портман премию Генезис вручать не будут
Из-за конфликта между голливудской актрисой израильского происхождения Натали Портман и руководством "израильского Нобеля" – премии Генезис – в этом году церемония ее вручения не состоится.
"Натали Портман не поедет в Израиль в июне, чтобы получить премию Genesis, окрещенную журналом Time "Еврейской нобелевской премией". Фонд премии Genesis получил уведомление от представителя госпожи Портман", — говорится в заявлении организаторов мероприятия.
Торжественная часть премии была запланирована на 28 июня 2018 года.
Ранее представитель Портман заявил, что "последние события в Израиле очень расстроили ее и она не чувствует себя комфортно для участия в публичном мероприятии в Израиле и не может явиться на церемонию с чистой совестью". После этого, на нее обрушились с критикой израильские политики и министр культуры Мири Регев.